Нацбанк відзначає зниження попиту на валюту

Національний банк України відзначає поступове зниження попиту як на готівкову, так і безготівкову іноземну валюту в лютому поточного року.

Про це сказано в повідомленні регулятора, розміщеному на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, цьому сприяє зменшення платежів на користь нерезидентів за імпортними контрактами й кредитними угодами. «Це позитивно позначилося на курсовій динаміці гривні, яка зміцнилася на міжбанківському ринку щодо долара США на 0,5%, до 7,9797 грн./дол. США, а в готівковому сегменті – на 1,07%, до 8,0151 грн./дол. США», – відзначає НБУ.

У таких умовах Нацбанк мав можливість не тільки зменшити обсяги своїх негативних валютних інтервенцій, а й купувати в останні дні місяця іноземну валюту, збільшуючи обсяг міжнародних резервів.

Офіційний курс гривні з початку лютого зміцнився щодо долара США на 0,14% – до 7,99 грн./дол. США, до євро – на 3,78%, до 10,7777 грн./євро, а до російського рубля – знизився на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублів.