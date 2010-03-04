ВР ухвалила закон щодо виїмки носіїв секретної інформації

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 253 народні депутати з 403 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон України передбачає внесення змін до статей 178 та 179 Кримінально-процесуального кодексу, передбачивши можливість виїмки та видачі не лише документів, що становлять державну таємницю, а й інших матеріальних носіїв секретної інформації.

Закон набуває чинності з дня опублікування.