Податкова спіймала директора ТОВ за фіктивні витрати у звіті

Слідчим відділом податкової міліції ДПА в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків на 3,5 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в області.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю подав до податкової інспекції бухгалтерські звіти, в яких зазначив взаємовідносини з трьома іншими підприємствами, і відніс до загальних фінансових витрат суму більше 9 млн. грн. Підприємства виявились фіктивними і навіть не знаходились за місцем реєстрації.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудове слідство триває.

Загалом у січні-лютому 2010 року працівниками податкових органів Кіровоградщини викрито ухилення від сплати податків на суму 13,1 млн. грн.