Із Світового банку Януковичу радять не підписувати закон про держзакупівлі, повідомило джерело в адміністрації Президента.

«Ми б рекомендували повернути цей закон в комітети на доопрацювання», - йдеться у листі, що його надіслав Вікторові Януковичу Мартін РАЙЗЕР, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, регіон Європи та Середньої Азії.

«Над нинішнім законом треба більше попрацювати, щоб можна було його вважати значним кроком у напрямку добросовісної міжнародної практики," - вважає Райзер.

На його думку, окремі положення закону «йдуть у розріз з принципом створення рівних умов конкуренції для приватного сектора у сфері державних закупівель».

Райзер скритикував надмірну роль органу оскарження, створення якого передбачено цим законом та «надмірні повноваження парламентських комітетів призначати членів органу оскарження».

Джерело стверджує, що СБ натякає на проблеми у співпраці з Україною, якщо закон буде підписано у чинній редакції, за яку фракція очолюваної Януковичем партії голосувала в повному складі.

Експерти критикували закон як такий який посилить корупцію у сфері державних закупівель.