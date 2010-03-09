Знайдено мертвим голову управління Рівненської облдержадміністрації

Сьогодні у Рівному було знайдено мертвим начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 37-річного Ігоря Якубця.

Як повідомив УНІАН начальник Рівненського міського відділу УМВС України в області Григорій ЗАРІЧНЮК, І.Якубця виявили мертвим в обідній час в одній із квартир житлового будинку по вул. Київській.

За даними правоохоронців, поряд із загиблим також виявлено мертвою жінку. Обставини трагедії, а також особу загиблої наразі встановлюють слідчі.

За попередньою версією, чоловік і жінка задихнулися газом, що витікав через несправність газової колонки у квартирі.

Як передає кореспондент УНІАН, І.Якубця поховають 11 березня на Тинненському кладовищі.

І.Якубець був відомим політиком Рівненщини. До роботи в органах виконавчої влади він був активістом національно-демократичного руху, депутатом облради, згодом – заступником голови облради. Останні роки працював начальником облуправління праці та соціального захисту населення ОДА.