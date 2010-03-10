У Криму зі снігових заторів врятували майже 50 людей

10:43, 10 березня 2010
Суспільство
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Існує загроза сходження лавини

Два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких перебували 47 осіб, звільнили рятувальники з сніжного полону у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, транспорт застряг у снігу в Сімферопольському районі 9 березня.

Рух було порушено в районі сіл Живописне, Мазанка, Трудове й Урожайне.

Крим вже кілька днів живе в умовах штормового попередження.

10 і 11 березня на східному схилі гори Чатир-Даг існує загроза сходження снігової лавини, попереджають рятувальники.

 

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