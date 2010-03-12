У центрі Києва попри заборону грального бізнесу відкрили казино

Попри заборону грального бізнесу, в Києві легально почало казино, пише газета «Сегодня».

«У нас є рішення суду, клієнти до нас ходять», - сказали в адміністрації казино «Прем`єр Палас», розташованому в однойменному п`ятизірковому готелі.

Як розповів виданню заступник голови Держкомітету з питань регуляторної політики і підприємництва Сергій ТРЕТЬЯКОВ, рішення суду ніхто не бачив: «Справу чомусь розглядав райсуд Харківської області, рішення відсутнє в єдиному реєстрі...».

При цьому С.ТРЕТЬЯКОВ не виключив, що по судах підуть і інші гральні заклади.

Водночас, у Центрі громадських зв`язків МВС Києва говорять, що рішення є. «Воно частково правильне, оскільки для фірм з іноземним капіталом існує норма: їх не можуть закрити одразу, а лише впродовж трьох років. Але гральний бізнес у нас заборонений. Крапку поставить прокуратура», - сказав голова ЦГЗ Володимир ПОЛІЩУК.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

При цьому частина гральних закладів продовжують працювати підпільно. За даними громадського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, в грудні минулого року в Україні, залежно від регіону, нелегально працювали до 50% казино від тієї кількості, яка була до введення закону про заборону грального бізнесу. Як повідомив голова Комітету Олексій КОСАРЄВ, найвищий відсоток підпільних гральних закладів на сході України і в Криму. «У самому Донецьку ситуація нормальна, але такі міста, як Горлівка, Макіївка, – приїжджайте будь-коли», - сказав він.