Аферист не викликав підозр, поки не звернувся до банку

У Львові правоохоронці затримали 30-річного мешканця області, який за підробленою довідкою про доходи отримав в одному з банків кредит на 250 тис. дол.

Як повідомила УНІАН інспектор відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області Галина ЛЕМІШКО, було також встановлено, що злочинець тривалий час займався шахрайством – представляючись працівником міліції, обіцяв сприяння у вирішенні земельних питань та у придбанні автомобілів іноземного виробництва в кредит, відповідно отримував грошові завдатки в розмірі від 500 дол. та зникав.

«Аферист навіть спеціально пошив міліцейський мундир, щоб більше втиратися у довіру людям, дістав «липове» посвідчення працівника міліції», - зазначила Г.ЛЕМІШКО.

Як розповів агентству начальник Франківського райвідділу міліції Львова Роман РИБІЦЬКИЙ, шахрай вдавав із себе то автомаклера, то працівника міліції, який, маючи зв‘язки, за винагороду вирішує будь-які земельні питання.

«Впродовж року аферист прокручував свої справи, не викликаючи жодних підозр. Аж доки не надумав надурити банк. Підробив довідку про доходи й узяв кредит на 250 тис. дол., після чого зник. Складність у його затриманні полягала у тому, що він постійно змінював помешкання, жив увесь час на нових квартирах, які винаймав за підробленим паспортом», - зазначив Р.РИБІЦЬКИЙ.

Жертвами афериста на Львівщині стало понад 20 осіб, правоохоронці встановлюють осіб, які постраждали від дій шахрая у сусідніх областях.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Ведеться слідство. Правоохоронці шукають усіх жертв шахрая, «вже відомо, що збитки від його афер сягають понад півмільйона доларів», - повідомили у ГУ МВС у Львівській області.