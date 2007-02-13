Новому директору заводу імені Малишева поставили ключову умову

Новим керівником Державного підприємства «Завод ім. Малишева» - головного виробника бронетехніки в Україні – призначено Віталія НЕМИЛОСТИВОГО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації підприємства, наказом міністра промислової політики В.НЕМИЛОСТИВОГО призначено виконуючим обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева, офіційно він приступив до роботи наприкінці минулого тижня.

Представник підприємства також повідомив, що Олександра ТАРАСЕНКА, який виконував обов’язки гендиректора заводу ім. Малишева з початку грудня 2006 р., звільнено наказом міністра на підставі заяви – “за власним бажанням”.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, цього разу кандидатура керівника заводу ім. Малишева узгоджена з губернатором, і він дав згоду на укладення контракту з новим виконуючим обов`язки директора.

Виступаючи у понеділок в ефірі обласного радіо, А.АВАКОВ повідомив, що «ключовою умовою, про яку ми домовилися з цією молодою людиною, є погашення заборгованості із заробітної плати на підприємстві у найкоротший термін».

Як повідомляв УНІАН, О.ТАРАСЕНКО був призначений на посаду керівника заводу ім. Малишева за ініціативи голови Харківської облради Василя САЛИГІНА. На посаді гендиректора він змінив Геннадія ГРИЦЕНКА - багаторічного керівника цього оборонного підприємства, який очолював завод з 2001 р. В.САЛИГІН критикував Г.ГРИЦЕНКА, зокрема, за наявність боргів із заробітної плати на підприємстві, і вважав, що завод знаходиться в кризовому стані. Нещодавно В.САЛИГІН назвав помилковим рішення про призначення керівником заводу ім. Малишева О.ТАРАСЕНКА.

За офіційними даними облдержадміністрації, на кінець січня 2007 р. заборгованість із заробітної плати на заводі ім. Малишева становила 12,7 млн. грн.