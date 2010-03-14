В потягу Одеса-Хмельницький вщент згоріли два вагони

У потягу Одеса-Хмельницький згоріли два вагони, повідомляє сайт Комсомольської правди в Україні. Пожежа сталася в неділю, 14 березня, в пасажирському потягу, що прямував за маршрутом Одеса-Хмельницький. Два вагони згоріли вщент. За інформацією пасажирів, спалах стався близько 15.00, за кілька годин після відбуття з Одеси.

Потяг зупинили, згорілі вагони від`єднали від потягу. На місце інциденту прибули пожежні розрахунки і співробітники МНС.

Пасажирів доставили до найближчої станції Іванівка. Інформації про потерпілих немає. За попередніми даними, причиною спалаху став кинутий в тамбурі недопалок.