Банки дадуть гроші забудовникам за однієї умови

Виводити український будівельний ринок зі стану стагнації повинна держава. Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«В Україні спостерігається критичне зниження обсягу будівельних робіт. За останні 10 місяців він скоротився вдвічі – на 51,8%. Якщо не вжити термінових заходів, українці можуть ще довго чекати на введення в експлуатацію нового житла», – заявив Владислав Байрака.

За його словами, наразі банки не готові активно давати гроші під проекти, під землю, під котловани, як це було раніше, коли «будувалося все, вся й усюди».

«Банки готові надати гроші забудовникам за умови гарантії повернення коштів. Таким гарантом може стати держава, яка має бути зацікавлена у реанімуванні будівельної галузі», – наголосив голова правління Банку Кіпру.

«Якщо держава всіляко стимулюватиме розвиток будівельної сфери, як запевнило нове керівництво українського уряду, то галузь в цілому розпочне потихеньку відроджуватись. І, зрештою, банки поступово зможуть фінансувати сферу будівництва в тому числі», - зазначив Владислав Байрака.

Нагадаємо, що новопризначений прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що його уряд приділятиме значну увагу будівництву нового житла: «Кожна копійка піде на розвиток. Це ключова теза виходу з кризи. Все, що можна буде вкласти в будівництво, — ми вкладемо».