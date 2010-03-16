Шуфрич пообіцяв перший медичний вертоліт передати Харківщині

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пообіцяв, що перший медичний вертоліт, який прибуде до України, буде переданий Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, за словами заступника міського голови Харкова, директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігоря ШУРМИ, він розмовляв з Н.ШУФРИЧЕМ одразу після призначення нового складу Кабінету міністрів України, і під час бесіди міністр дав таку обіцянку.

«Я розмовляв з міністром з питань надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ, і він пообіцяв, що перший медичний вертоліт, який прибуде до України, буде переданий у Харківську область», – сказав І.ШУРМА.

«Цей вертоліт, – зазначив він, – допоможе в утвердженні єдиного медичного простору, оскільки в основному він доставлятиме у лікарню швидкої і невідкладної допомоги людей з районів області».