Газета Ахметова попросить вибачення у Балоги

17:38, 13 лютого 2007
Суспільство
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Солом’янський суд міста Києва 13 лютого 2007 року задовольнив позов глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ проти газети “Сегодня” та колишнього голови Закарпатської облдержадміністрації Івана РІЗАКА.

Як повідомила УНІАН прес-секретар глави Секретаріату Президента Юлія ЄРШОВА, суд визнав інформацію, яку зі слів І.РІЗАКА газета “Сегодня” опублікувала на своїх шпальтах 25 жовтня 2006 року, недостовірною і зобов’язав ЗАТ “Видавнича група “Сегодня” та І.РІЗАКА спростувати це повідомлення не пізніше місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Як відомо, газета “Сегодня” 25 жовтня 2006 року розмістила на своїх шпальтах інформацію І.РІЗАКА, що начебто В.БАЛОГА тиснув на останнього через третіх осіб.

 

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