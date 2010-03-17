З будинку на Хрещатику відпав шматок барельєфу і побив «Тойоту» (фото)
17:51, 17 березня 2010Суспільство
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Люди не постраждали
З будівлі на Хрещатику відпав шматок барельєфу і пошкодив автомобіль, припаркований під будівлею на тротуарі.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в другій половині дня на третьому поверсі будинку за адресою вулиця Хрещатик, 10 відірвався великий шмат оздоблювальної штукатурки - барельєф із зображенням персонажів античної міфології.
Барельєф упав на автомобіль «Тойота Камрі», що був припаркований безпосередньо біля цього будинку, внаслідок чого розбито люк на даху авто, заднє скло і пошкоджено кузов у декількох місцях.
За попередніми даними, ніхто із перехожих внаслідок інциденту не постраждав.
На місці події працюють представники правоохоронних органів.
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