На Херсонщині відмова пустити "гостя" закінчилася стріляниною з рушниці

В Херсонський області селянин, якого сусід не пустив до себе в гості, прострелив «кривднику» ногу з рушниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління МВС в області, до чергової частини Голопристанського райвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні, що до травматологічного відділення з вогнепальним пораненням пальця ноги госпіталізовано 40-річного жителя селища Нова Збур’ївка.

Встановлено, що до постраждалого прийшов 29-річний сусід, який був у нетверезому стані, і почав вимагати пустити його в дім. Коли йому було відмовлено, він пішов до себе додому, взяв мисливську рушницю, повернувся і пригрозив вистрелити, якщо його не пустять «в гості». Постраждалий наказав п’яниці забиратися геть. Ображений гість зробив постріл у землю, але куля рикошетом потрапила у палець ноги господаря.

Безробітного затримано, рушницю вилучено.

Попередня кваліфікація злочину за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).