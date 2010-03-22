"Чорний археолог" розбирав снаряд у помешканні на 5 поверсі

28-річний житель Донецька, у квартирі якого сьогодні вибухнув боєприпас, займався «чорною археологією».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, після прибуття на місце вибуху слідчо-оперативною групою міліції було встановлено, що мешканець однієї з квартир, що на 5 поверсі, здійснював демонтаж вибухового пристрою часів Другої світової війни. При демонтажі сталася детонація і вибух.

У міліції також нагадали, що працюючи на місці події, вибухотехнічна служба ГУ МВС області виявила за місцем проживання чоловіка міношукач і близько 70 одиниць вибухових пристроїв - міни, гранати, патрони. «Молодий чоловік займався так званою «чорною археологією», – сказали в управлінні внутрішніх справ, зазначивши, що винуватець інциденту був госпіталізований до лікарні.

«На щастя, ніхто з мешканців даного будинку не постраждав», - повідомили в ГУ МВС.

Усі знайдені боєприпаси піротехніки вивезли на полігон для подальшого знищення.

Зараз вирішується питання про порушення відносно фігуранта події кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 в одній із квартир п`ятиповерхового житлового будинку в центрі Донецька стався вибух. За даними міліції, “вибухнув один із предметів часів війни”.

В результаті вибуху було пошкоджено скляні рами на балконі, віконний блок у кімнаті, пошкоджень конструкцій житлового будинку не було виявлено.

У кімнаті даної квартири були знайдені близько 70 різних боєприпасів часів Другої світової війни (артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати, патрони).

Мешканці під`їзду будинку були негайно евакуйовані, а піротехніки МНС винесли небезпечні предмети із квартири.