У донецькій квартирі, де пролунав вибух, знайшли ще 70 снарядів і мін

У центрі Донецька з квартири, в якій сьогодні пролунав вибух, після евакуації мешканців будинку піротехніки винесли близько 70 боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

У МНС нагадали, що сьогодні о 11.25 надійшла інформація про вибух у житловому будинку на вул. 50 років СРСР. На місці події з`ясувалося, що на балконі 5-го поверху стався вибух невідомого предмету.

У результаті вибуху були пошкоджені скляні рами на балконі, віконний блок у кімнаті, пошкоджень конструкцій житлового будинку виявлено не було. У кімнаті даної квартири було знайдено близько 70 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни (артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати, набої).

На місці події було знайдено потерпілого мешканця квартири, 1981 року народження, який отримав легкі поранення, його було направлено до лікарні.

Мешканців під`їзду будинку було негайно евакуйовано.

Працівники вибухотехнічної лабораторії УМВС області спільно з піротехнічною групою аварійно-рятівного загону спеціального призначення ГУ МНС України у Донецькій області винесли вибухонебезпечні предмети з будівлі. Потім піротехнічною групою МНС знайдені вибухонебезпечні предмети було завантажено до спеціального автомобіля для подальшого транспортування і знешкодження.

За фактом наявності у житловому приміщенні вибухонебезпечних предметів проводиться слідство.