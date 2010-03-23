У НАНУ підготували доповідь "Новий курс України"

У Національній академії наук України для Президента країни, уряду та Верховної Ради підготували проект доповіді «Новий курс України - реформи 2010-2015 років».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час першого засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА повідомила член Комітету, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, академік Елла ЛІБАНОВА.

«НАНУ, точніші інститути секції суспільних і гуманітарних наук, підготували проект доповіді «Новий курс України – реформи 2010-2015 років». Завтра цей проект обговорюватиметься на засіданні президії. Я сподіваюся, що його буде схвалено, і не пізніше наступного тижня ми зможемо передати цей документ Президенту, голові Верховної Ради та прем`єр-міністру і представити його громадськості на обговорення. Це буде перший внесок інститутів НАНУ у нашу спільну роботу», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Вона наголосила на необхідності того, що влада має відмовитися від популізму у своїй роботі і популярно пояснювати громадськості потребу ухвалення тих чи інших рішень. «Необхідно рішуче позбавитися популістських обіцянок і гасел, достукатися до людей і досягти масового розуміння дій влади. Без цього, я абсолютно впевнена, ми нічого не досягнемо», - заявила академік.

Вона відзначила, що також при проведенні реформ необхідно узгоджувати поточні дії уряду з трансформаціями, ефект від яких буде відчутно лише через кілька років. При цьому мають бути чітко сформульовані пріоритети, а також можливі ризики і загрози під час реалізації поставлених завдань.

При цьому вона наголосила, що досягти визначеної Президентом мети буде досить складно. «Завдання, які поставив перед нами Президент країни, - досягти європейських стандартів якості життя, є надзвичайно амбітним і складним, враховуючи сьогоднішній розвиток країни, стан здоров`я і смертність, стан довіри (владі - УНІАН)», - підкреслила Е.ЛІБАНОВА.