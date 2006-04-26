Завтра без істотних опадів, вдень до 18° тепла

Завтра на території України утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень до 18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, короткочасні дощі 27 квітня очікуються у східних областях, Криму та Приазов’ї.

Температура вночі у західних областях та на півдні Криму становитиме 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень13-18°, у східних областях, Криму та Приазов’ї 8-13° тепла, на Закарпатті 20-23°.

28-29 квітня у західних областях окремі грозові дощі. Вітер південно-східний, 5-10м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 17-22°. На решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5° (на півдні Криму 3-8° тепла); вдень 12-17° тепла.

30 квітня - 1 травня в Україні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту (30 квітня крім західних областей), а 1 травня місцями і в повітрі заморозки 0-5° (на півдні Криму 3-8° тепла), вдень 30 травня 12-17° тепла, на Закарпатті 17-22°, 1 травня зниження температури до 9-14°, на Закарпатті до 13-17°.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, на грунті заморозки 0-3°, вдень 15-17° тепла; по області вночі 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 13-18° тепла.

28-29 квітня у столиці та області також без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 12-17° тепла.

30 квітня - 1 травня синоптики також опадів не очікують. Температура вночі 1-6°тепла, на поверхні грунту (1 травня місцями у повітрі) заморозки 0-5°, вдень 30 травня 12-17° тепла, 1 травня зниження температури до 9-14°.