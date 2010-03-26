Голова кримського парламенту: треба дати Росії позитивний сигнал

Проведення наступного курортного сезону є одним з головних напрямків, на якому сконцентрована увага всіх гілок влади Автономної Республіки Крим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, про це заявив голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Кажучи про основні пріоритети діяльності Верховної Ради АРК і уряду Криму, глава парламенту автономії зазначив, що найважливішим напрямком є проведення курортного сезону. Він звернув увагу, що цього року курортний сезон має пройти на більш високому рівні, ніж минулого року, адже курортно-туристична галузь є важливою складовою кримської економіки.

За словами кримського спікера, підготовка до курортного сезону має серйозний вплив на економіку Криму. У цьому питанні для республіки важливі контакти з Російською Федерацією, тому Крим має дати позитивні сигнали, щоб в автономію повернулися відпочиваючі з Росії.

"Нам потрібна серйозна реклама автономії та її можливостей, нам потрібно активно пропагувати курортний потенціал півострова", - наголосив В.КОНСТАНТИНОВ.