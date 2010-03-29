З завтрашнього дня Ігор Бакай - знову чесна людина

Столична прокуратура ще не визначилась, чи подаватиме апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва, яким було закрито всі кримінальні справи, порушені стосовно колишнього керівника Державним управлінням справами Ігоря БАКАЯ, хоча термін подання апеляційної скарги спливає 30 березня.

Як повідомив УНІАН прокурор м.Києва Юрій УДАРЦОВ, "рішення ще не прийнято, але час ще є".

Разом з тим в інтерв’ю телеканалу ТВі адвокат І.БАКАЯ Роман КРАВЧУК заявив, що його підзахисний "буде чистим перед українським законодавством", якщо до вівторка (30 березня) прокуратура Києва не подасть апеляцію.

«На сьогоднішній день це означає, що є рішення, яким скасовано постанову, але воно ще не набрало чинності. Воно знімає усі обвинувачення відносно БАКАЯ, оскільки вони є надуманими і, на мою думку, заполітизованими», - сказав юрист.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня 2010 року Печерський районний суд Києва закрив усі кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою України і прокуратурою столиці стосовно І.БАКАЯ.

Як повідомив УНІАН прокурор Києва Ю.УДАРЦОВ, "таке рішення було прийнято судом, і зараз ми визначаємося, подавати апеляцію чи ні - там кілька справ".

26 березня в інтерв’ю журналістам заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА висловила своє обурення цим рішенням.

Кримінальні справи стосовно І.БАКАЯ були порушені у 2006 р. Його звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували у зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких завдав І.БАКАЙ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами.

Він очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.