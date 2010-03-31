Парламент згоден не брати податок з благодійної допомоги

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 237 із 385 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується не включати до оподатковуваного доходу цільову благодійну допомогу, що надається юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі інвалідам, дітям-інвалідам для оплати зобов’язань держави по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілями, які згідно із законодавством України надаються особам з обмеженими можливостями безоплатно або на пільгових умовах.

Така норма передбачає, що платник податку, який одержав благодійну допомогу, звільняється від сплати суми податку з доходів фізичних осіб за умови зняття з обліку на забезпечення відповідними засобами, виробами, автомобілями за рахунок бюджетних коштів.