Євросоюз відкриє кордони для заробітчан

Європейський союз планує активніше залучати на роботу громадян із країн, що не є членами ЄС.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, для цього буде запроваджено так звану „блакитну карту” – аналог американської „зеленої карти” для іммігрантів.

Очікується, що директиву про „блакитну карту” буде представлено у вересні.

Власник “блакитної карти” зможе без додаткових бюрократичних перешкод шукати роботу в будь-якій державі ЄС, а у разі працевлаштування йому буде дозволено взяти із собою родину.

Наголошується, що до запровадження “блакитної карти” в Єврокомісії вирішили вдатися через те, що народжуваність у державах ЄС постійно скорочується. Водночас, приріст населення за рахунок іммігрантів не є настільки відчутним, як, приміром, у США чи Канаді. Вирішенням проблеми може бути використання потенціалу Африки, де спостерігається демографічний вибух. Водночас, в Єврокомісії розраховують також і на спеціалістів із країн Східної Європи та Індії.

Повідомляється, що перший експериментальний центр вакансій минулого тижня вже було відкрито у Малі, де пропонують роботу в галузі сільського господарства, будівництва та туризму. Працевлаштовувати жителів Малі вже погодилися Іспанія та Франція, а керівництво Данії, Італії та Нідерландів поки що розмірковують.