П'ятьох міліціонерів підозрюють у застосуванні тортур

Співробітники прокуратури Одеської області і управління СБУ в Одеській області затримали п`ятьох працівників Роздільнянського райвідділу внутрішніх справ за підозрою у перевищенні службових повноважень і застосуванні тортур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, у ході перевірки скарг на дії групи працівників міліції було з’ясовано, що вони з метою отримання свідчень у кримінальній справі про крадіжку деталей екскаватора застосували тортури до затриманих. Зокрема, зафіксовано сліди численних ударів на тілах потерпілих. Домагаючись потрібних свідчень від двох жителів Іванівського району Одеської області, співробітники міліції також «пропускали електричний струм через тіла потерпілих, а одному з них надягали на голову целофановий пакет».

Через застосування тортур потерпілі змушені були визнати себе за винних у скоєнні крадіжки і «вказали», де знаходяться вкрадені деталі екскаватора. Проте через очевидні причини знайти їх і вилучити працівники райвідділу міліції не змогли, а постраждалі звернулися по медичну допомогу в райлікарню.

За фактом тортур і перевищення службових повноважень співробітниками райвідділу внутрішніх справ розслідується кримінальна справа, порушена прокуратурою Одеської області.