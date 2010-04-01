Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9120/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9150/7,9245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2693, до 12:00 ціни піднялися до 0,2695/0,2698. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,3650 (-0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3489/1,3491, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6725/10,6945, до 12:00 ціни підвищилися до 10,6795/10,6960.