У Тернополі спорудять пам`ятник Степану Бандері

У Тернополі до 100-річчя Степана Бандери буде споруджено пам`ятник цьому провіднику ОУН.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван СТОЙКО.

Як вказано в розпорядженні, видане воно відповідно до Указу Президента України від 14 жовтня 2006 року за №879/2006 "Про всебічне вивчення та об`єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення", з метою встановлення історичної справедливості і відновлення національної пам`яті щодо учасників національного визвольного руху.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор оргкомітету, який займатиметься заходами із вшанування С.Бандери, начальник обласного управління аналітики та прогнозування внутрішньої політики Володимир ТКАЧ, для початку члени оргкомітету відкриють рахунок для збору коштів на пам`ятник. "Різні ініціативні групи вже збирали кошти на встановлення пам`ятника Бандері, - зауважив В.ТКАЧ, - тож ми намагатимемось звести всіх разом і з`ясувати, скільки вже є грошей".

Після цього оргкомітет подасть заявку в міську раду на виділення ділянки під пам`ятник. Потім буде оголошено конкурс на найкращий проект. "Сторіччя Степана Бандери припадає на 1 січня 2009 року, тож у нас є достатньо часу, в два роки ми повинні вкластися", - сказав В.ТКАЧ. За його словами, урочисто відкрити пам`ятник заплановано саме 1 січня 2009 року.

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Тернопільщині в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року.