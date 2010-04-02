МЗС задоволений визнанням кордону з Білоруссю

Міністерство закордонних справ України вітає ратифікацію Палатою представників Національних Зборів Республіки Білорусь Договору про державний кордон між Україною і Білоруссю.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку має УНІАН

У відомстві також відзначають послідовність і конструктивність політики офіційного Мінська в реалізації домовленостей, досягнутих між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

“Ратифікація білоруським парламентом згаданого двостороннього договору дає можливість остаточно розблокувати процес завершення договірно-правового оформлення українсько-білоруського державного кордону і розпочати його демаркацію. Це рішення білоруського парламенту також сприятиме посиленню співпраці двох країн у сфері облаштування та управління кордоном відповідно до європейських стандартів, а також зміцненню регіональної безпеки і стабільності в Європі”, – йдеться у заяві МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, білоруський парламент ратифікував договір між Білоруссю і Україною про державний кордон.

Довідка УНІАН. Білорусь пов`язувала ратифікацію договору про державний кордон, підписаного у 1994 році, із врегулюванням фінансових зобов`язань України перед Білоруссю, що сформувалися після 1991 року в результаті відмови у взаємних розрахунках від радянського рубля.

Україна ратифікувала цей договір у 1997 році.

Україна і Білорусь в 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого було визначено обсяг фінансових зобов`язань України на рівні 134 млн. дол.

Восени 2009 року міністри закордонних справ України П.ПОРОШЕНКО і Білорусі С.МАРТИНОВ досягли домовленостей, які дозволили активізувати процес ратифікації договору про держкордон і довести його до логічного завершення.