Браконьєр виловив в Азовському морі 900 кг риби

У Новоазовському районі Донеччини співробітники Донецького прикордонного загону затримали браконьєра, який незаконно виловив у Азовському морі 900 кг риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, маломірний плавзасіб типу «Тунець» без реєстраційних номерів, причалив у районі села Безіменне, ним керував 34-річний місцевий житель.

На борту човна прикордонники знайшли 4 заборонені «зяброві сітки» (сітки-путанки) довжиною 50 м і висотою 3,5 м, а також чималий вилов: майже 890 кг пеленгаса, близько 10 кг карасів із Таганрозької затоки, а також улов оселедців і камбали.

Прикордонники оформили документи про адміністративне порушення з боку затриманого - грубе недотримання правил рибальства.

Маріупольська міжрайонна природоохоронна прокуратура вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.