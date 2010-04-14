7 охоронців Ігоря Маркова звинувачені у побитті працівників СБУ

До суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням сімох охоронців екс-депутата Одеської ради, голови партії «Родина» Ігоря МАРКОВА за побиття працівників СБУ в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повідомив прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, вказані особи притягуються до відповідальності за ч.1 ст.343 (вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися прийняття незаконних рішень) та ч.2. ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків) Кримінального кодексу України.

Як зауважив прокурор області, ця кримінальна справа є першою в Україні, порушеною за скоєння нападу на працівників Служби безпеки, які перебували під час виконання обов’язків з контррозвідувальної діяльності.

У свою чергу народний депутат України, колишній генеральний прокурор Святослав ПІСКУН з цього приводу висловив думку, що для об’єктивності розгляду цієї справи її необхідно передати до суду іншого регіону.

Як повідомлялося, 21 березня 2009 року група охоронців І.МАРКОВА заблокувала на вулиці Літературній в Одесі два автомобілі співробітників СБУ, потім витягнули правоохоронців з їхніх машин і поклали на землю. Силове захоплення співробітників правоохоронних органів і вилучення їхніх речей було здійснено незважаючи на те, що затримані пред`явили службові посвідчення СБУ. Свої дії охоронці мотивували тим, що нібито підозрювали співробітників СБУ в спробі вбивства І.МАРКОВА.

Через півгодини на місце злочину прибула група бійців спецпідрозділу «Альфа», які звільнили незаконно захоплених колег.