Герман: потрібен незалежний механізм подання скарг на міліцію

В Адміністрації Президента України підтримують ідею створення механізму незалежного розгляду скарг на дії міліції.

Як повідомили УНІАН в Адміністрації Президента, заступник глави АП Ганна ГЕРМАН вважає, що така ідея гідна підтримки і відповідне доручення стосовно розробки такого механізму буде дане главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ найближчим часом.

За її словами, в Адміністрації Президента ознайомилися з думками і пропозиціями, висловленими директором Amnesty International Ніколою ДАКВОРТ під час прес-конференції у Києві. Права людини, їх безумовне дотримання і гарантування з боку владних структур є і залишатимуться під постійним контролем Президента України В.ЯНУКОВИЧА, запевнила Г.ГЕРМАН. “Права людини, їх безумовне дотримання і гарантування з боку владних структур є і залишатимуться під постійним контролем Президента України”, - наголосила вона.

Г.ГЕРМАН підкреслює, що буде робитися усе можливе, щоб жоден випадок порушення цих прав не залишився без відповідної реакції з боку влади, а винні – не уникнули покарання. Президент всіляко підтримуватиме правові ініціативи, спрямовані на приведення законодавства України у цій сфері у відповідність з міжнародними нормами.

Водночас, зауважила А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ вважає, що гарантії безумовного забезпечення прав людини лежать через судову реформу. Робота над нею вже розпочалася і Президент зробить усе, щоб судова гілка влади в Україні стала справді незалежною, сказала заступник глави АП.

Загалом, наголосила вона, усі рекомендації Amnesty International керівництвом України будуть уважно вивчені і проаналізовані з тим, щоб випадки порушення прав людини в нашій державі не виходили за межі норм, прийнятих в усіх цивілізованих країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві старший директор Amnesty international Нікола ДАКВОРТ закликала Президента України В.ЯНУКОВИЧА та український уряд забезпечити контроль за дотриманням прав людини в Україні, зокрема, іноземців, шляхом приведення національного законодавства і процесуальних норм у відповідність до міжнародних стандартів.

«Новий уряд України повинен, у першу чергу, встановити незалежний механізм подання скарг на міліцію. Він також повинен забезпечити регулярне незалежне відвідування усіх місць утримання під вартою без попередження, як надійний стримуючий засіб проти катування та інших проявів жорстокості», - сказала вона.