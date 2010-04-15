Податкова народила ідею: заборонити видавати готівку за першим бажанням

Державна податкова адміністрація України має намір ініціювати обмеження обігу готівкових коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови ДПАУ Сергій ЛЕКАРЬ.

«Ми про це говоримо, готівковий обіг коштів – це проблема номер один. На сьогодні необхідно обмежити видачу готівкових коштів без підстав, за першим бажанням. Суб`єкти підприємницької діяльності можуть розраховуватися в безготівковій формі», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

За його словами, не йдеться про обмеження готівкових розрахунків між фізичними особами.

Питання про обмеження розрахунків готівковими коштами ДПАУ має намір порушити на законодавчому рівні, а також звернеться з пропозиціями до Національного банку України.