Тимошенко згідна торгувати землею, але правильно

Земельні ділянки повинні продаватися чи здаватися в оренду тільки через аукціони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на сесії Луцької міської ради.

„Конкурс буде винятком, аукціон - нормою", - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, „там, де земля піде не через аукціони, без громади, там можливі зловживання”. На її думку, місцева влада має вживати більше заходів, щоб землі здавалися в оренду, і таким чином місцеві бюджети матимуть стабільні джерела наповнення. А кошти, отримані від оренди, необхідно направляти у регіональні фонди розвитку міст і витрачати їх на соціальні програми.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що за землю на аукціоні підприємець платитиме ту саму суму, але в бюджет надходитимуть не копійки, як було досі.

На сьогоднішній сесії Луцької міської ради депутати одноголосно затвердили перелік земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення запланованих для продажу на земельних торгах суб`єктам підприємницької діяльності під забудову.