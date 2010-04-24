Азаров: українська ГТС нікому не потрібна, ось у чому проблема

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що українську газотранспортну систему необхідно модернізувати якнайшвидше за участю Європейського Союзу і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Будь-яке зволікання ЄС разом з Росією приведе до того, що ЄС позбудеться цієї вкрай надійної газотранспортної магістралі, яка може забезпечувати значну кількість об`ємів транзиту газу до Європи, а нам доходи до бюджету", - заявив М.АЗАРОВ.

Разом з тим він підкреслив, що українську ГТС ніхто не збирається ні купувати, ні продавати.

"Згадайте, скільки було шуму і крику, що ми готові нашу трубу продати. Так, ми готові її продати, (але - УНІАН) нікому вона не потрібна зараз. Нікому не потрібна абсолютно - ось у чому проблема головна", - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він уточнив, що розмови про купівлю-продаж ГТС - лише полеміка, і ніхто насправді не розглядає можливість її продажу.

"Звичайно, ми її нікому не збираємося продавати. Але ми готові дати гарантії, що ми будемо надійними транзитерами газу. Але щоб ми ними були зараз вже, нам треба вкласти ресурс у її модернізацію", - заявив М.АЗАРОВ.