Путін: потужність газопроводу "Північний потік" можна збільшити

Потужність газопроводу "Північний потік" у 55 млрд. куб. м газу на рік за необхідності може бути збільшено, але це не буде потрібно, якщо проект газопроводу "Південний потік" буде реалізовано своєчасно.

Як передає РІА «Новости», про це заявив журналістам прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сьогодні в Мілані.

"Загальний обсяг становить 55 мільярдів кубометрів, за необхідності ми можемо збільшити цю потужність. Але це не буде потрібно, якщо "Південний потік" буде реалізовано. Зараз затримок немає, питання йде своєю чергою. Все йде за планом", - сказав В.ПУТІН. Він повідомив, що пробне прокачування газу по газопроводу "Північний потік" почнеться в середині наступного року.

Крім того, В.ПУТІН за підсумками переговорів із прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ заявив, що угоду про входження Electricite de France в проект будівництва газопроводу "Південний потік" буде підписано в червні. Частка французької енергокомпанії в проекті може становити 20%.

"Ми домовилися й узгодили з прем`єр-міністром (БЕРЛУСКОНІ - УНІАН), що Франція увійде до проекту, в червні в Петербурзі буде підписано угоду", - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ заявив, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України й готова вкладати кошти. Проте 24 квітня в «Газпромі» заявили, що ще не отримали пропозицій від України про можливу участь компанії в консорціумі для модернізації газотранспортної системи, але в будь-якому випадку не мають наміру відмовлятися від проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що українську газотранспортну систему необхідно модернізувати якнайшвидше за участю Європейського Союзу та Росії. "Будь-яке зволікання ЄС разом із Росією призведе до того, що ЄС позбудеться цієї вкрай надійної газотранспортної магістралі, яка може забезпечувати значну кількість обсягів транзиту газу до Європи, а нам доходи до бюджету", - заявив М.АЗАРОВ.

***Проект будівництва газопроводу South Stream ("Південний потік") із Росії до Італії реалізують російський "Газпром" та італійська Eni.