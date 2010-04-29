Англійський посол спробував зрозуміти, в якому стані українська армія

До кінця цього року буде напрацьовано нову програму розвитку Збройних сил України на 2011-2015 роки.

Про це заявив сьогодні міністр оброни Михайло ЄЖЕЛЬ на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕРОМ, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Оцінюючи стан реформування і розвитку ЗСУ, М.ЄЖЕЛЬ відзначив, що сьогодні є велика кількість проблем, які існують в українській армії.

“На жаль, Державна програма розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки не виконана в повному обсязі. Сьогодні ми повинні зупинитися, стабілізувати ситуацію і напрацювати ті позиції, які мають бути на короткострокову і довгострокову перспективу”, - констатував глава вітчизняного оборонного відомства.

До цього він додав, що вже до кінця поточного року передбачено опрацювати нову програму розвитку ЗСУ на найближчі 5 років.

“Завершивши до кінця року Оборонний огляд, ми побачимо перспективи розвитку нашої армії в перспективі до 2025 року, тобто на більш довгострокову перспективу”, - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

Міністр також відзначив важливість фінансового та ресурсного забезпечення Збройних сил. Говорячи про обсяги цьогорічного фінансування оборонних потреб, М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що жодний бюджет поки що ніколи не задовольняв оборонних потреб будь-якої країни, у тому числі й України.

“Звичайно, хотілося б більших обсягів фінансування. Але сьогодні мова не йде про якісь суттєві зрушення, головне завдання – оцінити обстановку, стабілізувати ситуацію, визначитися з реальністю планів і перспектив і, починаючи з 2011 року, розпочати рух вперед”, - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.