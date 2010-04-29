6 тисяч всіляких фондів стягують додаткові платежі з бізнесу

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва виявив близько 6 тисяч фондів, центрів, підприємств, створених під егідою міністерств і відомств, які стягують додаткові платежі з бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО, переданому УНІАН.

«Необхідно кардинально змінювати ситуацію, підприємець повинен знати реальні правила гри, одержуючи податок, держава повинна захистити бізнесмена від таких платежів, – зазначив він. – Інша справа із сплатою соціальних внесків, адже щоб одержувати хоча б мінімальну пенсію, її необхідно офіційно заробити».

Крім того, керівник Держкомпідприємництва пообіцяв найближчим часом оприлюднити цілісну програму роботи очолюваного ним комітету.

За словами М.БРОДСЬКОГО, нині розробляється законопроект про банкрутство фізичних осіб, створюється механізм зниження відсотків за кредитами для підприємців у тих банках, які одержали рефінансування Національного банку, законодавчо буде скорочена кількість перевірок, розширятиметься сфера дії декларативного принципу.