В Україні стали менше відмовлятися від новонароджених

В Україні з кожним роком зменшується кількість новонароджених дітей, від яких відмовились батьки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, протягом 2009 року також скоротилася кількість відмов батьків від новонароджених дітей. Так, минулого року батьки відмовились від 865 новонароджених, що на 5% менше, ніж у 2008 році.

За даними Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та Міністерства охорони здоров’я України, загалом динаміка скорочення кількості новонароджених, від яких відмовилися батьки, за останні роки виглядає таким чином: у 2004 р. – 1549 відмов від новонароджених; 2005 р. – 1246; 2006 р. – 998; 2007 р. – 1027; 2008 р. – 909; 2009 р. – 865.

У прес-службі Мінсім’ї констатували, що свій внесок у позитивну тенденцію до зменшення раннього соціального сирітства роблять центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які з 2005 року впровадили у свою діяльність роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей шляхом соціальної підтримки та надання соціальних послуг жінкам, котрі опинились в складних життєвих обставинах.

Так, за даними Держсоцслужби, завдяки роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових будинках, жіночих консультаціях з початку 2005 року було попереджено 1636 відмов від новонароджених дітей.