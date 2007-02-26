Карантин у столичних школах подовжено

Враховуючи розвиток та перебіг епідемії грипу в м. Києві, навчальні заняття у школах не будуть відновлюватись на поточному тижні.

Про це УНІАН повідомили в Державній санітарно-епідеміологічній службі м. Києва.

Згідно з оперативною інформацією служби, з 19 по 25 лютого в місті продовжувалася епідемія грипу. За тиждень зареєстровано 49 тис. 670 випадків захворювання, що перевищує епідпоріг у 1,8 раза.

За минулий тиждень у місті перехворіло на 6,2% більше осіб, ніж за попередній. Причому, епідемічні пороги перевищено в усіх вікових групах. Серед дітей 0-2 років на 17,3% (зареєстровано 3 тис. 740 випадків), у групі 3- 6 років - у 2,3 раза (7 тис. 114 випадків), у групі 7-14 років - на 30,7% (5 тис. 662 випадки), серед дорослих - у 2 рази ( 33 тис.154 випадки).

Серед школярів зареєстровано 7 тис. 349 випадків захворювання на грип, що в 1,7 раза менше, ніж на попередньому тижні ( 12 тис. 691 випадок).

Враховуючи вищевикладене, київська СЕС повідомляє, що епідемія грипу в столиці має змішаний характер, і триватиме ще поточний тиждень. Проте, починаючи з 26 лютого, тобто від сьогодні, в санепідслужбі прогнозують можливе поступове зниження захворюваності серед усіх вікових груп та контингентів, хоча епідемічні пороги ще будуть перевищені.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації №140 від 12.02.07 р. “Про призупинення занять в загальноосвітніх закладах міста” в усіх школах міста навчання припинені з 15 лютого 2007 р.