Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що після 11 травня парламент має ухвалити рішення про допуск іноземних військ на територію Україну для проведення військових навчань.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

На думку спікера, таке рішення необхідно ухвалювати, і “це має бути рішення не коаліції, а Верховної Ради”. “Позаяк там передбачено проведення до 10 навчань за участю військ США, Словаччини, Білорусі і Росії”, – сказав він.

“Тому я думаю, що усі інтереси, всі зовнішньополітичні симпатії у цьому документі можуть бути враховані”, – додав спікер.

Відповідаючи на запитання щодо можливої підтримки фракцією Партії регіонів такого рішення, оскільки її представники виступали проти участі військових США у навчаннях, В.ЛИТВИН зазначив, що парламент ухвалив рішення про продовження перебування ЧФ РФ на території України, чим задовільнив тих членів ПР, які мобілізували людей на протести. Ці “регіонали”, на його думку, мають усвідомлювати ситуацію і “поступати з державних позицій”.

У цьому контексті спікер висловив переконання, що немає “небезпеки якихось падінь чи підняття рейтингів” тих політичних сил, які ухвалюватимуть рішення щодо військових навчань.