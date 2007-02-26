Ющенко: в 2004 році об`єднання опозиції допомогло перемогти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО схвалює об`єднання опозиційних сил у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами В.ЮЩЕНКА, він схвально оцінює об`єднання опозиційних сил у Верховній Раді “як важливу передумову для протистояння системному і відвертому порушенню Конституції України і чинного законодавства, що спостерігаємо у парламенті країни”.

У листі до голів депутатських фракцій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна» Президент зауважив: «Поділяю висловлене вами занепокоєння стосовно серйозних загроз, які постали у політичному житті України і створюють реальну небезпеку для конституційного ладу української держави, її безпеки і стабільності, прав та свобод громадян України».

Глава держави підкреслив, що саме об`єднання опозиційних сил влітку 2004 року дало поштовх перемозі демократичних цінностей над автократичною корупційною системою. Він висловив упевненість, що лише сильна об`єднана опозиція здатна стати на перешкоді повзучій узурпації влади силами політичного реваншу, а відтак консолідація демократичних сил у Верховній Раді України – це лише перший крок.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що як глава держави не залишає непоміченим обурення і несприйняття, що викликають у мільйонів наших співвітчизників спроби повернути Україну на шлях авторитарного правління.

«Закликаю усі відповідальні політичні сили країни до конструктивної взаємодії і, водночас, запевнюю українське суспільство, що в разі найменших спроб продовжити наступ на Основний Закон України і права громадян я застосовуватиму усі належні главі держави конституційні повноваження для захисту людей, наших національних інтересів та державності України», – наголошується у листі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА.