Прокуратура тарифам не указ

Виконком Луганської міської ради відхилив протест прокуратури Луганської області щодо невідповідності тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення виконком ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Як зазначалося на засіданні, 12 лютого перший заступник прокурора Луганської області Євген ТРУБНІКОВ подав протест на рішення виконкому від 26 вересня 2006 року №241 «Про встановлення (затвердження) та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». Протест прокуратури було винесено за результатами перевірок Державної інспекції по контролю за цінами у Луганській області. У протесті прокуратура вказує на те, що при розрахунку тарифів було застосовано не фактичні, а нормативні витрати. Крім того, тарифи було встановлено без урахування санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій. У протесті також зазначається, що у тарифи була закладена рентабельність комунальних підприємств у розмірі 5%.

Втім, виконком Луганської міськради відхилив протест прокуратури, мотивуючи відмову тим, що перевірка з питань формування тарифів була позаплановою. Як наголосили у виконкомі, згідно зі статтею 11-1 закону України «Про державну службу в Україні», така перевірка мала здійснюватися за рішенням суду, якого не було надано.