Олександр Третьяков про опозицію, Ющенка та ”Силу народу”

Народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ називає об’єднану опозицію “Силою народу-2” і вважає, що Президент України допускає проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це О.ТРЕТЬЯКОВ заявив сайту RAZOM, коментуючи лист Президента Віктора ЮЩЕНКА до лідерів об’єднаної опозиції..

“Лист Президента до лідерів фракції “Нашої України” та БЮТ свідчить про те, що Президент схвалює створення об’єднаної опозиції, яка буде потужною і конструктивною”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

“Це об’єднання я б назвав “Силою народу-2”, адже це те об’єднання, на яке давно очікували прихильники демократичних цінностей, - додав депутат.

О.ТРЕТЬЯКОВ висловив переконання також у тому, що фраза, в якій Президент схвально оцінює “об`єднання опозиційних сил у Верховній Раді як важливу передумову для протистояння системному і відвертому порушенню Конституції України і чинного законодавства у парламенті країни”, свідчить, що Президент допускає дострокові парламентські вибори.

О.ТРЕТЬЯКОВ наголосив, що сьогоднішні дії коаліціянтів наштовхують його на думку, що ця коаліція має терміново змінити назву з “антикризової” на “антинародну”.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА.

Президент України В.ЮЩЕНКО у листі до Ю.ТИМОШЕНКО та В.БАЛОГИ схвалює об`єднання опозиційних сил у Верховній Раді.