Кримські татари: блокувати не можна узгодити

Меджліс кримськотатарського народу виступає проти проведення 28 лютого мітингу кримських татар з метою блокування роботи Міжнародного ярмарку "Крим. Курорти. Туризм - 2007", що проходитиме в Ялті 28 лютого - 2 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, лідер цієї організації, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ "твердо переконаний у тому, що відсутня необхідність в проведенні даної акції". На його думку, «дії, неузгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу, нічого, окрім шкоди, не принесуть".

У прес-службі нагадують, що мітинг 28 лютого в Ялті хочуть провести ті ж кримські татари - учасники "полян протесту", які заявляли про намір 19 лютого провести в Сімферополі не узгоджену з Меджлісом "багатотисячну акцію", проте так і не провели її.

При цьому М.ДЖЕМІЛЄВ відзначив, що днями в центральному офісі Меджлісу пройшла зустріч з керівництвом Ялтинського регіонального меджлісу. Під час зустрічі, за словами М.ДЖЕМІЛЄВА, представники Ялтинського меджлісу висловили стурбованість "ескалацією напруженості на Південному березі Криму і тим фактом, що організатори акції запланували мітинг, який не було підтримано Меджлісом кримськотатарського народу ". "В черговий раз організатори акції не узгодили свої дії ні з Ялтинським регіональним меджлісом, ні з Меджлісом кримськотатарського народу", - сказав лідер Меджлісу. При цьому М.ДЖЕМІЛЄВ додав, що "на їхню думку (членів ялтинського Меджлісу - УНІАН), майбутня акція в Ялті може призвести до непередбачуваних наслідків".

Члени Ялтинського регіонального меджлісу звернулися до голови Меджлісу кримських татар з проханням врахувати "всі обставини" і спільними зусиллями запобігти "провокаційним діям організаторів майбутнього мітингу".

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в Сімферополі почалася чергова акція протесту кримських татар - учасників "полян протесту". Учасники акції висловили обурення "небажанням влади автономії вирішити питання про виділення землі для індивідуальної забудови" і оголосили про намір добиватися реалізації свого конституційного права на землю за допомогою проведення акцій громадянської непокори. Меджліс виступив проти заявлених на 19 лютого учасниками "полян протесту" акцій непокори. Меджліс, зокрема, просив утриматися від акції напередодні поїздки Президента Віктора ЮЩЕНКА до Криму (22 лютого).

19 лютого кримські татари все ж таки вийшли на мітинг, проте акція не носила масового характеру. Учасники "полян протесту" ухвалили рішення організувати мітинг 28 лютого в Ялті.