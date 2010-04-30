У МЗС нарікають, що в Україні не зрозуміли рішення Януковича

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні відбув з робочим візитом до Нью-Йорка для участі в Оглядовій конференції 2010 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у рамках візиту К.ГРИЩЕНКО проведе переговори з Генсекретарем ООН Пан Гі МУНОМ, а також зустрінеться з державними політичним діячами Сполучених Штатів, представниками українських громадських організацій.

Передбачені також робочі зустрічі глави українського МЗС з міністрами закордонних справ країн-учасниць Конференції, зокрема Австрії, Данії, Люксембургу, Канади.

При цьому в МЗС відзначили, що Україна була і залишається лідером процесу глобального ядерного роззброєння, що засвідчило рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо вивезення з української території запасів високозбагаченого урану, яке привітали США, Європейський Союз та інші учасники міжнародної спільноти. “І будь-які спекуляції з цього приводу є свідченням повного нерозуміння теми та неприхованого авантюрного популізму окремих безвідповідальних політиків”, - підкреслюється у повідомленні.

В міністерстві також додали, що, активно розвиваючи атомну енергетику та дослідження в галузі мирного атома, Україна рішуче виступає проти збільшення числа держав, що володіють ядерною зброєю, відповідально ставиться до збереження наявних в неї ядерних матеріалів та технологій. Така позиція вже дозволила відкрити шлях до отримання українським дослідними центрами доступу до новітніх розробок та устаткування, розширити можливості фінансування наукової роботи в цій сфері, відзначається в повідомленні.

“Міністерство закордонних справ України виходить з того, що відповідальне ставлення до наших зобов’язань в сфері нерозповсюдження не лише зміцнює міжнародний авторитет держави, але й приносить пряму економічну вигоду вітчизняній науці та атомній енергетиці”, - підкреслили в прес-службі.