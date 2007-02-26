Невідомі пограбували Свято-Миколаївський храм

Викрали Миколу та Богородицю

У селі Бучин Любешiвського району Волинської області невідомі пограбували Свято-Миколаївський храм. Як повідомили УНІАН у ЦЗГ УМВС України у Волинській області, зловмисники зірвали два навiсні замки і викрали ікону Миколи Чудотворця, ікону Богородиця (Страсна), яку датують кінцем XVII ст., та Євангеліє 1862 року. Наразі правоохоронці розшукують викрадене майно та зловмисників.

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