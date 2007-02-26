Тимошенко у Вашингтоні чекають Чейні та Кондолізза Райс

Офіційний візит лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до США розпочинається 28 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, разом з Ю.ТИМОШЕНКО до США відбуває група народних депутатів та представників ЗМІ.

Прес-служба повідомляє, що неофіційна частина візиту скорочена на одну добу з огляду на хворобу Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідерка БЮТ на пораду лікарів вилетить до США пізніше, ніж передбачалося, і скасує ту частину своєї програми, яка припадала на Нью-Йорк.

В американській столиці у Тимошенко заплановані зустрічі з "офіційними особами уряду США, законодавцями, політичними експертами і лідерами бізнесу", йдеться в повідомленні.

За даними американських ЗМІ, у Вашингтоні представниця української опозиції буде прийнята в Білому домі віце-президентом США Річардом Чейні і в держдепартаменті - держсекретарем Кондоліззою Райс.

У середу у Тимошенко намічений виступ у вашингтонському політологічному Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, де вона обговорить "стратегічні питання, що мають критично важливе значення для безпеки України, Європи і США", включаючи "домінуючу роль Росії щодо сусідніх держав", питання енергетичної безпеки і подальшого просування України до євроатлантичної інтеграції", наголошується в заяві.

У п`ятницю запланований виступ Тимошенко в Національному клубі преси в Вашингтоні.