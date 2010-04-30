У Чернівцях хочуть запровадити податок на безпритульних собак

Депутати Чернівецької міської ради пропонують провести у місті референдум, на який винести питання про самооподаткування чернівчан з метою збору коштів на будівництво й утримання притулку для бездомних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, для вивчення питання про проведення місцевого референдуму щодо самооподаткування городян вчора на сесії було створено робочу групу.

Сам референдум пропонується провести одночасно з місцевими виборами.

Робоча група має визначити розмір місцевого податку на будівництво й утримання притулку для безпритульних тварин, а також розглянути доцільність винесення на референдум питання щодо збільшення розміру місцевого податку на утримання та благоустрій кладовищ, який на сьогодні становить 1 грн. на рік з одного дорослого мешканця Чернівців.