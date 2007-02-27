Тіло 10-річного хлопчика знайшли під завалами будинку в Кривому Розі

Рятувальники МНС знайшли на місці вибуху в житловому будинку в Кривому Розі тіло 10-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогоднішній ранок продовжуються аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку, до яких залучено аварійно-рятувальні підрозділи МНС, співробітники МВС, Міноборони, МОЗ та аварійні бригади комунальних служб міста, всього задіяно 330 осіб та 51 од. техніки.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 лютого у м. Кривий Ріг, по вул. Тухачевського, 51, у п`ятиповерховому житловому будинку стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху на 4-му та 5-му поверхах зруйновано чотири квартири, пошкоджено шість квартир та газову мережу будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в 67-ми квартирах у розташованих поруч 13 житлових будинках та дитячому садку.

Аварійно-рятувальними підрозділами МНС врятовано 7 осіб, з них двох осіб госпіталізовано. Учора в ході проведення пошуково-рятувальних робіт та розбору зруйнованих конструкцій будинку було виявлено тіла двох загиблих жінок. За попередніми даними, причиною вибуху став побутовий газ.

Загальну координацію дій на місці події здійснював міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.