8-річний британський хлопчик важить 98 кілограмів (фото)

10:09, 27 лютого 2007
Суспільство
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Лікарі занепокоєні епідемією

Британські лікарі та громадські діячі занепокоєні епідемією надмірної ваги, яка активно поширюється серед дітей. Причиною проблеми вважають заклади швидкого харчування. Влада британського міста Воллсенда опікується долею 8-річний хлопчика, який важить аж 98 кілограмів.

Матір Коннора Маккредді офіційно запитали, чи не потрібна її синові спеціальна допомога фахівців. Жінка запевняє, що впорається з проблемою сама. Вона вже намагається перевести сина на дієту. Але поки не може переконати його їсти побільше фруктів, і поменше – нездорових харчів.

Коннор також робить фізичні вправи у своєму саду. Однак проблема в тому, що вже через 10 хвилин таких занять у нього виникають проблеми з диханням. Втім, Коннор вже має неабиякі успіхи у нелегкій справі схуднення. За останній час хлопчина вже скинув 10 кілограмів і його мама сподівається: якщо він буде наполегливим, зможе повернутися до нормальної ваги

ICTV

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