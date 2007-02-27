8-річний британський хлопчик важить 98 кілограмів (фото)
10:09, 27 лютого 2007Суспільство
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Лікарі занепокоєні епідемією
|Фото АР
Матір Коннора Маккредді офіційно запитали, чи не потрібна її синові спеціальна допомога фахівців. Жінка запевняє, що впорається з проблемою сама. Вона вже намагається перевести сина на дієту. Але поки не може переконати його їсти побільше фруктів, і поменше – нездорових харчів.
Коннор також робить фізичні вправи у своєму саду. Однак проблема в тому, що вже через 10 хвилин таких занять у нього виникають проблеми з диханням. Втім, Коннор вже має неабиякі успіхи у нелегкій справі схуднення. За останній час хлопчина вже скинув 10 кілограмів і його мама сподівається: якщо він буде наполегливим, зможе повернутися до нормальної ваги
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