8-річний британський хлопчик важить 98 кілограмів (фото)

Британські лікарі та громадські діячі занепокоєні епідемією надмірної ваги, яка активно поширюється серед дітей. Причиною проблеми вважають заклади швидкого харчування. Влада британського міста Воллсенда опікується долею 8-річний хлопчика, який важить аж 98 кілограмів.

Матір Коннора Маккредді офіційно запитали, чи не потрібна її синові спеціальна допомога фахівців. Жінка запевняє, що впорається з проблемою сама. Вона вже намагається перевести сина на дієту. Але поки не може переконати його їсти побільше фруктів, і поменше – нездорових харчів.

Коннор також робить фізичні вправи у своєму саду. Однак проблема в тому, що вже через 10 хвилин таких занять у нього виникають проблеми з диханням. Втім, Коннор вже має неабиякі успіхи у нелегкій справі схуднення. За останній час хлопчина вже скинув 10 кілограмів і його мама сподівається: якщо він буде наполегливим, зможе повернутися до нормальної ваги

ICTV