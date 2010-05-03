У Києві звільнили заручника-іноземця
13:19, 03 травня 2010Суспільство
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Викрадачі вимагали $1 млн. 250 тис.
У Києві затримано трьох громадян України та одного іноземця, які увечері 30 квітня захопили 45-річного громадянина однієї із прибалтійських країн, фінансиста, і вимагали від нього повернення 1 млн. 250 тис. дол. неіснуючого боргу.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, зловмисників було затримано 2 травня в результаті спільної операції Головного управління боротьби з організованої злочинністю МВС України і УБОЗ міста Києва.
Заручника, якого утримували в найманій квартирі, звільнено.
За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
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